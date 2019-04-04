Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda

Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda

13 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı.

Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:15 Kaynak: İHA

Washington, Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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