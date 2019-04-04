Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda
13 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:15 Kaynak: İHA
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