Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın İkinci Oturumuna Katıldı
50 dakika önce
- Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaWASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:16 Kaynak: İHA
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