Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın İkinci Oturumuna Katıldı

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın İkinci Oturumuna Katıldı

50 dakika önce

- Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaWASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı.

- Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda

WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:16 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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