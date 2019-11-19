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Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

7 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağı belirtilerek, "Dışişleri Bakanları toplantısında, Londra'da 3-4 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısı'nın son hazırlıklarının yapılması, uluslararası güvenlikle bağlantılı gelişmeler ve stratejik ortamın değerlendirilmesi öngörülmektedir. Sayın Bakanımızın Brüksel'de bulunacağı süre zarfında muhataplarıyla ikili görüşmeler yapması da planlanmaktadır" denildi.

Haber: Selen YALAZ/ANKARA, -


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:46 Kaynak: DHA
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