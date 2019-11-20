Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor

6 saat önce

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:53 Kaynak: İHA
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