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Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor
6 saat önce
Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:53 Kaynak: İHA
Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor.
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