Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 20 Ağustos 2021 tarihinde video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda, Afganistan'a ilişkin gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.
Kaynak: DHA
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