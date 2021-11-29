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Bakan Çavuşoğlu, 'NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, 'NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

29.11.2021 09:57
Bakan Çavuşoğlu, 'NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Kasım - 1 Aralık'ta düzenlenecek 'NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Kasım - 1 Aralık'ta düzenlenecek 'NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakan Çavuşoğlu, Riga'da gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Toplantıda, '2022 Madrid Liderler Zirvesi'ne giden süreçte, Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanmakta olan gelişmeler ile NATO'nun gündeminde bulunan öncelikli konular ele alınacak. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle, bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

(Mevlüt İşli/ İHA)

Bakan Çavuşoğlu, 'NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Mevlüt Çavuşoğlu, Aralık, Madrid, Kasım, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, 'NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, 'NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
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