Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:53 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasında Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilmesini öngören mutabakat ele alındı.
Selen YALAZ/ANKARA, -
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