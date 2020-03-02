Son Dakika › Ekonomi › Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü - Son Dakika Ekonomi
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
15 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:17
Son Dakika Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine: Artık kapılar açılmıştır, bu yükten nasibinizi alacaksınız Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında geniş yankı buldu Altının kilogramı 322 bin liraya geriledi Kanal İstanbul için ilk ihale 26 Mart'ta yapılacak