Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü - Son Dakika Ekonomi

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

15 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:17 
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