Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. - ANKARA

Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:57 Kaynak: İHA
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