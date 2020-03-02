Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü

12 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

(İHA)

Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:20 Kaynak: İHA
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