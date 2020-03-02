Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü
12 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:20 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
(İHA)
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