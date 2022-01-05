Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve NATO- Rusya Konseyi Toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulundu.
Stoltenberg, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO-Rusya Konseyi Toplantısı'nın 12 Ocak'ta yapılacağını duyurmuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü - Son Dakika