Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık...
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık... - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık...

6 saat önce

Bakan Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli" -IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: -"PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız"ANKARA - Dışişleri Bakanı...

Bakan Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli"

-IKBY Başbakanı Mesrur Barzani:

-" PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu: NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık...

Mesut Barzani, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:46 Kaynak: İHA
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