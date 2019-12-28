Bakan Çavuşoğlu'nda 'Somali' paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu'nda 'Somali' paylaşımı - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'nda 'Somali' paylaşımı

6 saat önce

Bakan Çavuşoğlu'nda 'Somali' paylaşımıDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum" mesajını paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu'nda 'Somali' paylaşımı, System.String[]

Bakan Çavuşoğlu'nda 'Somali' paylaşımı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum" mesajını paylaştı.Bakan Çavuşoğlu, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali'nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor
Bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili şimdiden 2022'ye hazır Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır

Son Dakika Haberleri
19:52 Türkiye Somali'deki terör saldırısına şiddetle kınadı ve lanetledi - Son Dakika
19:52 Silivri'nin yüksek kesimlerinde kar başladı - Son Dakika
19:51 Konaklı öğrencilerin hayvan sevgisi - Son Dakika
19:50 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması - Son Dakika
19:49 ?????... ???? ??????? ?? ????? ?????? ?? ???? - Son Dakika
19:17 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır - Son Dakika
18:29 Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 19:52:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu'nda 'Somali' paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]