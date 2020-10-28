Bakan Çavuşoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla saat 19.23'te anlamlı paylaşım - Son Dakika

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra dışişleri bakan yardımcıları ve çeşitli ülkelerde görev yapan büyükelçiler de videoda yer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 97. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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