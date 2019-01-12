Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'Terör' Tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde son gelişmeleri ve atılması gereken adımları değerlendirdiklerini belirterek, "Daha önceki yaptığı açıklamalara karşı bugünkü yaptığı açıklama, yani Türkiye'nin rahatsızlık duyduğu unsurların...

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde son gelişmeleri ve atılması gereken adımları değerlendirdiklerini belirterek, "Daha önceki yaptığı açıklamalara karşı bugünkü yaptığı açıklama, yani Türkiye'nin rahatsızlık duyduğu unsurların ortadan kalkması için yaptığı açıklamayı da doğru buluyoruz. Ama diğerlerini, hiçbir zaman kabul edemeyeceğimiz, reddedeceğimiz bir üslupla Türkiye'ye yönelik eleştirilerini de hiçbir zaman kabul etmiyoruz, reddediyoruz ve kınıyoruz" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın 'Dünden Bugüne AK Parti Antalya Vefa Buluşması' toplantısına katıldı. Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen buluşmada AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve kuruluşundan bugüne kadar çeşitli görevler üstlenen çok sayıda partili yer aldı.



'KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ'



Partililere Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vefa buluşması olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. AK Parti iktidara geldikten sonra hem Antalya'nın hem Türkiye'nin büyük bir değişim yaşadığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Önümüzde bir yerel seçim var. Sizler bu dava için en zor günlerde çalışan insanlarsınız, bu seçimde de yine çalışırsınız. AK Parti'nin ve belediyeciliğinin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte anlatacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Adaylarımız bir çalışırsa biz iki çalışacağız" dedi.



'TRENDEN İNENLERLE BİZİM İŞİMİZ YOK'



Bu davanın yükünü kaldıramayanlar veya bu yoldan sapanlar olduğunu da belirten Bakan Çavuşoğlu, "Ama başından beri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne diyor, 'Trenden inen bir daha bu trene binemez.' Cumhurbaşkanımızın söyledikleri bugün için de geçerlidir, trenden inenlerle işimiz yok. Bu davayı zor zamanlarda taşıyamayanlarla biz bu yola devam edemeyiz, bu da çok açık, net. Zor günlerde, en ufacık baskı ya da tehdit olduğunda trenden inenlerin, bu davayı terk edenlerin halini bugün görüyorsunuz. Allah kimseyi yolundan saptırmasın, bir kere saptığı zaman, bir daha o yolu bulmak da o kadar kolay değil" diye konuştu.



'İDLİP MUHTIRASIYLA AKAN KANI VE GÖZYAŞINI DİNDİRDİK'



Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti liderliğinde Türkiye'nin dünyadaki mazlumların umudu olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Dünyanın neresinde bir mazlum varsa hepsinin imdadına koşan bir ülke olduk. Suriye'de bir yangın var. Halep'ten bu yana bugün aktör olan herkesle ortaya koyduğumuz çalışmalar sayesinde ve en son İdlip muhtırasıyla bir taraftan sahada akan kanı, gözyaşını dindirdik. Rusya, Fransa, İngiltere, Amerika, İran hiç fark etmez, bu konuda kim samimiyse herkesle çalışıyoruz. Herkesin çalışmak için tercih ettiği ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan adaleti, barışı, istikrarı savunuyor" dedi.



POMPEO İLE SON GÖRÜŞMEYİ ANLATTI



Siyasi çözümün yanında bölgedeki terör örgütlerine karşı mücadele veren tek ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle dedi:



"Son zamanlarda Fırat'ın doğusunda bize yönelik giderek artan tehdidi bertaraf etmek için Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavır sayesinde ABD çekilme kararı aldı. Sahada güvenlik güçleri ve diğer unsurlardan farklı sesler gelebilir ama Cumhurbaşkanımızın muhatabı da Başkan Trump'tır. İki defa Cumhurbaşkanımıza 'çekileceğiz' dedi ve daha sonra da açıklamaları var. Bugün işte Pompeo'yla telefonda son gelişmeleri ve atılması gereken adımları değerlendirdik. Daha önceki yaptığı açıklamalarına karşı bugünkü yaptığı açıklama, yani Türkiye'nin rahatsızlık duyduğu unsurların ortadan kalkması için yaptığı açıklamayı da doğru buluyoruz. Ama diğerlerini, hiçbir zaman kabul edemeyeceğimiz, reddedeceğimiz bir üslupla Türkiye'ye yönelik eleştirilerini de hiçbir zaman kabul etmiyoruz, reddediyoruz ve kınıyoruz."



ABD'YE TERÖRE DESTEK TEPKİSİ



ABD'nin terörle mücadele konusunda yaptıklarına da tepki gösteren Çavuşoğlu, "Terörle mücadele diyorsun, işine gelince tamam, peki işine gelmeyince 'Türkler, Kürtleri katlediyor.' Siz geçmişte de Kürtleri kullandınız. Irak'ta referandum olduğunda da ikili tutum sergilediniz. Neymiş efendim terörle mücadele edince Kürtleri katletmek, o zaman Afganistan'da terörle mücadele ettiğin zaman Afganları katletmiş oluyorsun, Irak'ta terörle mücadele ettiğin zaman Irak halkını katletmiş oluyorsun, Libya'da teröre mücadele ettiğin zaman kim olursa olsun bizim için terör örgütlerinin hepsi aynıdır, Libyalıları katletmiş oluyorsun. Ama dertleri başka" dedi.



'BİZ KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ'



Terörle mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kararlı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "PKK, YPG ve diğer terör örgütlerine karşı mücadele verirken kimseden icazet almadığımızı da geçmişte gördünüz. Peki Afrin'de de YPG ile mücadele ediyorduk, o zaman niye Kürtleri katlediyor, Türkler demediniz. Çünkü bu tarafta onlarla iç içesiniz, silah veriyorsunuz, beraber çalışıyorsunuz bir terör örgütüyle, hani terörle mücadelede en önde ülkesiniz. O zaman inandırıcılığınız kalmıyor. Ama biz kimseden icazet almayız. Yeri ve zamanını her zaman biz belirleriz, gerekli adımları atarız ve sınırımızın ötesindeki terörü de temizlemek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.



- Antalya

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