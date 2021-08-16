Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Afganistan' görüşmeleri - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Afganistan' görüşmeleri

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Azerbaycan, Almanya, Danimarka ve Gürcistanlı mevkidaşları ile Afganistan'daki son duruma ilişkin görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani'yle birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Afganistan'daki son durum ele alındı.

-ANKARA,