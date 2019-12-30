Bakan Çavuşoğlu'ndan Akşener'e 'tezkere' ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan Akşener'e 'tezkere' ziyareti - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'ndan Akşener'e 'tezkere' ziyareti

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret ederek, Libya Tezkeresi hakkında bilgi verdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Akşener'e 'tezkere' ziyareti, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret ederek, Libya Tezkeresi hakkında bilgi verdi.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Sayın Genel Başkana ve çalışma arkadaşlarına bilgi verdik. Bu vesile ile dış politikamızda gündemde olan bazı konularda da soru cevap şeklinde görüş alışverişinde ve bilgilendirmede bulunduk. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak tezkereyi Meclis'e gönderilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na arz ettik. Bugün itibarıyla gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile tezkerenin Meclis'e gönderileceği de Cumhurbaşkanlığı makamından öğrendik" dedi.

'İYİ PARTİ KARAR VERMEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Bakan Çavuşoğlu, CHP ve İYİ Parti temaslarının iyi ve samimi bir şekilde gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bilgilendirmemizi yaptık, görüş alışverişinde bulunduk. Bizim görevimiz kritik dönemlerde kritik konularda siyasi partilerimizi bilgilendirmek. Meclisimize de bir bilgilendirmede bulunacaktık. Fakat şu anda tezkerenin görüşmesi öne alındığı için ve olağanüstü şekilde Meclis toplandığı için Meclis iç tüzüğünde de böyle bir bilgilendirme olmuyor" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, tezkere hakkında İYİ Parti'nin bir karar vermediğini kaydederek, "Bizim arzumuz nedir? Bu bir milli meseledir. Ulusal güvenliğimizi ilgilendiren konularda da siyaset üstü şekilde tüm siyasi partilerle birlikte hareket etmeyi arzu ediyoruz" dedi.

'EVET' VEYA 'HAYIR' DEMEDİK'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kamil Erozan ise, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi. Erozan, görüşmede Bakan Çavuşoğlu'na bir takım sorular yönelttiklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde bu tezkere TBMM'ye geldiğinde alacağımız kararı belirleyeceğiz. Biraz sonra bir başkanlık divan toplantısı olacak. Orada da ayın 2'sinde grup toplantısındaki arkadaşlarımızı bilgilendireceğiz. Bu süreçlerin sonunda nihai kararımızı vereceğiz. Sayın Bakana da söyledik; biz bugün kendilerine 'evet' veya 'hayır' demedik" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Çavuşoğlu İYİ Parti Genel Merkeze Giriş

Görüşme Sonrası Açıklama

İYİ Parti Genel Merkzi Çıkış

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kamil Erozan açıklama

Haber-Kamera:  Selen YALAZ- Muhammet BAYRAM-Harun ÖZALP/ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek
Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı İstanbul'da yarın bu yollar kapalı İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:31 (Ek Bilgiyle)İDO VE BUDO'DAN FIRTINA İPTALLERİ - Son Dakika
23:30 Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyaret - Son Dakika
23:28 Kendisinden para isteyen oğlunu pompalı tüfekle yaraladı - Son Dakika
23:24 Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yılbaşı tedbirleri - Son Dakika
23:18 Sivas okul servisinden inen öğrenciye hafif ticari araç çarptı - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 23:34:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu'ndan Akşener'e 'tezkere' ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]