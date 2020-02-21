Bakan Çavuşoğlu'ndan Alanya'da okul ziyaretleri - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Alanya'da okul ziyaretleri

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bağlama eşliğinde türkü söyleyen öğrenciyi dinledi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Alanya'da okul ziyaretleri, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bağlama eşliğinde türkü söyleyen öğrenciyi dinledi. Çocukluğundan beri içinde bağlama çalmanın bir ukde kaldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, eğitime büyük destek verdiklerini dile getirdi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi Hülya Çavuşoğlu, Alanya'da Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi ve Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerin enstrümanlarla çaldığı, 'Bir başkadır benim memleketim" parçasına eşlik etti. Çavuşoğlu çifti, Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesinin kondisyon salonunun açılışını da gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, ardından salonda antrenman yapan basketbol ve futbol takımı oyuncuları ile bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Çavuşoğlu, Milletvekili Mustafa Köse ile birlikte basket atmayı da ihmal etmedi.


Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerini de ziyaret eden Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Eğitime çok önem veriyoruz. Alanya eğitim konusunda örnek bir ilçedir. Eğitim kalitemiz her geçen yıl artıyor. Sınavlarda Türkiye'de dereceye giren öğrencilerimiz oldu. Okullarımızın her alandaki başarılarıyla gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin projelerini dinleyeceğiz, her zaman yanınızdayız" dedi.


Spor salonu müjdesi


İki lisenin arasında daha büyük bir spor salonu yapacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Bu mahalledeki Güzel Sanatlar Lisemizin de başarıları var. Sizlerin iyi eğitim alması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.


Bir öğrencinin bağlamasıyla çaldığı 'Dostum dostum' türküsünü dinleyen Çavuşoğlu, "Bağlama kursu almak isterim. Çocukluğumuzda kardeşim Hasan Çavuşoğlu'nun saz merakı vardı. Kurs alırdı, akşam da başımızda dıngır dıngır çalardı. Akordunu yapamazdı, bizden yardım isterdi. O yüzden soğuttu bizi bu işten. İçimizde ukde kaldı ama öğrenmek isterim" diye konuştu.


Öğrencilere davet


Çavuşoğlu, bazı öğrencileri Model Birleşmiş Milletler Projesi kapsamında Newyork ya da Cenevre'ye davet etti. Öğrencilerle toplu fotoğraf çekiminden sonra okuldan ayrılan Bakan Çavuşoğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanla İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er eşlik etti. - ANTALYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlama, Alanya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:02 Kaynak: İHA
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