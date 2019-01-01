Bakan Çavuşoğlu'ndan Alanyaspor'a Ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'u ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'u ziyaret etti.



Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, teknik heyet ve futbolcuların yeni yılını kutladı. Bakan Çavuşoğlu, "Buraya gelerek öncelikle sizin yeni yılınızı tebrik etmek istedim. Yeni yılda sizlere sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Sizlere çok güveniyoruz. Her zaman yanınızda olacağız" dedi.



Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ziyaretin anısına Bakan Çavuşoğlu'na Alanyaspor atkısı hediye etti. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'in de yer aldığı ziyaret sonunda Bakan Çavuşoğlu, teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çekindi. - ANTALYA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu!

Ünlü Sunucu, İç Çamaşırlı Fotoğrafıyla Kendine Hayran Bıraktı

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı