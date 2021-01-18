Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman Bakana Özil göndermesi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Futbolcu Mesut Özil'in Arsenal'de oynadığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp Londra'da fotoğraf çektirmesini eleştiren isimlerden biri olan Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a göndermede bulunarak," Umarım Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz Heiko, problem çıkartmazsınız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu ve Maas, Futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferlik sürecini değerlendirdi.

Maas, Özil'in transferinin aşı konusundan daha hassas bir konu olduğunu söyleyerek espriyle soruyu yanıtlarken, "Ben biliyorum ki Türkiye'deki insanlar çok duygusal taraftarlar. Mesut Özil gerçekten Alman futbolu ve milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Şimdi Türkiye'de oynayacağı zaman başarılı olmasını arzu ediyorum. Tabi İstanbul'da mutlu olmasını ümit ediyorum. Fenerbahçe formasıyla çocukluk fotoğrafları olduğunu söyledi bana Mevlüt. Bu nedenle ona en iyi dileklerimi sunmak istiyorum" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu ise, Mesut Özil gibi dünya starının Türkiye'ye gelmesinin heyecan verici olduğunu belirtti. Çavuşoğlu," Anladık ki bir rüyası gerçekleşiyor. Mesut Özil, Alman Futbol Milli Takımına da büyük katkılar sağladı, dünyanın en iyi takımlarında oynadı. Ben de doğuştan Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'ye geldiği için ayrıca mutluyum. Bundan dolayı Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu taraftarlarımız da alınganlık göstermezler. Herkesin gönlünde yatan bir takım var. Bundan dolayı hepimiz birbirimizi hoşgörüyle karşılamalıyız. Türk futbolunun gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Örnek bir insan. Tabi şu anda Antalyasporumuz ve Alanyasporumuz var. Mesut'un da bizim de çocukluk takımı. Fenerbahçe'ye geldiği için de şahsen ayrıca mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Çavuşoğlu,Mesut Özil'in Arsenal'de oynadığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da görüşüp fotoğraf çekilmesini eleştiren isimlerden biri olan Heiko Maas'a espriyle cevap verdi Çavuşoğlu, Maas'a bu konuda göndermede bulunarak, Umarım Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz Heiko, problem çıkartmazsınız" dedi.

-İHA-