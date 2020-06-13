Bakan Çavuşoğlu'ndan "Ata Yurdum Söbüçimen" paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Toroslarda bulunan Söbüçimen Yaylası'nda doğup büyüdüğü yerleri anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Toroslarda bulunan Söbüçimen Yaylası'nda doğup büyüdüğü yerleri anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'nın Toroslarında bulunan 2 bin rakımlı Söbüçimen Yaylası'ndan çektiği görüntülerle doğduğu evi, yaşadığı Yörük kültürünü ve çocukluk yıllarındaki hatıralarını anlattı. Karlama, darı çorbası gibi yöresel lezzetlere de değinen Çavuşoğlu, muhteşem bir doğanın bulunduğu Söbüçimen'de doğal yaşamı, endemik bitki örtüsü, yörenin özelliklerini paylaştı. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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