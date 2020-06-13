Bakan Çavuşoğlu'ndan "Ata Yurdum Söbüçimen" paylaşımı

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Toroslarında bulunan 2 bin rakımlı Söbüçimen yaylasında doğup büyüdüğü yerleri anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'nın toroslarında bulunan 2 bin rakımlı Söbüçimen yaylasından çektiği görüntülerle doğduğu evi, yaşadığı yörük kültürünü ve çocukluk yıllarındaki hatıralarını anlattı. Karlama, darı çorbası gibi yöresel lezzetlere de değinen Çavuşoğlu, muhteşem bir doğanın bulunduğu Söbüçimen'de doğal yaşamı, endemik bitki örtüsü, yörenin özelliklerini paylaştı. Filmin tamamını Mevlüt Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.