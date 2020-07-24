Bakan Çavuşoğlu'ndan Ayasofya paylaşımı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 86 yıl sonra yeniden ibate açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan cuma namazından kareler paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, müzeden 86 yıl sonra tekrar camiye dönüştürülen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibate açılmasıyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Hamdolsun #AyasofyaCamii açıldı. Tarihte yeni bir sayfa da açıldı. Aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık tarihinde de..." notuyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan cuma namazından kareler paylaştı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)