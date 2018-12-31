Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan, Aytemiz Alanyaspor'a Ziyaret

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Aytemiz Alanyaspor'a Ziyaret

22 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nü ziyaret ederek, kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcuların yeni yılını kutladı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Aytemiz Alanyaspor'a Ziyaret, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nü ziyaret ederek, kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcuların yeni yılını kutladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'u ziyaretinde ağabeyi Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Teknik heyet ve futbolcuların yeni yılını kutlayan Bakan Çavuşoğlu, "Buraya gelerek öncelikle sizin yeni yılınızı tebrik etmek istedim. Yeni yılda sizlere sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Sizlere çok güveniyoruz. Her zaman yanınızda olacağız" dedi.

Daha sonra Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ziyaretin anısına Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na Alanyaspor atkısı ve hediye verdi.

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'in de yer aldığı ziyaret sonunda Bakan Çavuşoğlu, teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:18 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor, Güncel
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