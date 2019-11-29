Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan Aytemiz Alanyaspor'a ziyaret
Son Dakika Spor Bakan Çavuşoğlu'ndan Aytemiz Alanyaspor'a ziyaret - Son Dakika Spor

Bakan Çavuşoğlu'ndan Aytemiz Alanyaspor'a ziyaret

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor kulübünü ziyaret ederek, yönetim, teknik heyet ve futbolcularla görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Aytemiz Alanyaspor'a ziyaret, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor kulübünü ziyaret ederek, yönetim, teknik heyet ve futbolcularla görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor kulübünü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, takım kaptanları ve kulüp personeli tarafından karşılanan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra takımla birlikte akşam yemeği yiyerek, Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcularla sohbet etti.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, son 2 maçta şanssızlıklar yaşamasına rağmen Aytemiz Alanyaspor'un oynadığı futbolla herkesin sevgisini ve saygısını kazandığını söyledi. Bunu herkesten duyduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Hocanız ve ekibini zaten seviyoruz ve güveniyoruz" dedi.

Yarın oynanacak MKE Ankaragücü maçına da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Yarın önemli bir maça çıkacaksınız. Bir arkadaşımızın babasının cenazesi dolayısıyla maça yetişemeyebilirim. O yüzden bugün gelip başarılar dilemek istedim. Biz her zaman sizin yanınızdayız. İyi günde, kötü günde, kazansanız da, kaybetseniz de hep yanınızda olacağım. Yarın ve ondan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Maça yetişemesem de ilk fırsatta gelip sizi izleyeceğim" diye konuştu.


Aytemiz Alanyaspor, Mevlüt Çavuşoğlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


15 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti
Fatih Terim, Lemina'nın bonservisinin alınmasını istedi Kolarov'dan Fenebahçe yanıtı: Yorum yok Barcelona'da Dembele 10 hafta sahalardan uzak kalacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 04:08:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan Aytemiz Alanyaspor'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]