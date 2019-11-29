Bakan Çavuşoğlu'ndan Aytemiz Alanyaspor'a ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor kulübünü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, takım kaptanları ve kulüp personeli tarafından karşılanan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra takımla birlikte akşam yemeği yiyerek, teknik direktör Erol Bulut ve futbolcularla sohbet etti.

Bakan Çavuşoğlu, son 2 maçta şanssızlıklar yaşamasına rağmen Aytemiz Alanyaspor'un oynadığı futbolla herkesin sevgisini ve saygısını kazandığını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Hocanız ve ekibini seviyoruz, onlara güveniyoruz" dedi.