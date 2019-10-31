Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan açıklaması
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan açıklaması

51 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları meselesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları çerçevesinden çözülmesinden yanayız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları meselesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları çerçevesinden çözülmesinden yanayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul'da düzenlenen "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" na katıldı. Konferansta yaptığı konuşmanın ardından Azeri bir gazetecinin Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu "Dağlık Karabağ problemini ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklar meselesinin diplomasi yoluyla ve BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları ve Avrupa Konseyi ilgili kararları çerçevesinde çözülmesinden yanayız. Bunun çözümü için bu sene daha da fazla gayret sarf edeceğiz" dedi.

(Doğancan Cesur/İHA)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tasarı tepkisi: Mutabakatların intikamını almaya çalışıyorlar
Azerbaycan'dan ABD'nin sözde Ermeni Soykırımı kararına sert tepki: Kararı kınıyor, ön yargılı ve haksız buluyoruz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yabancı gazetecileri böyle susturdu: Teröristlere yer yok Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Enflasyonda yüzde 5'in altını tarihimizde ilk defa göreceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 11:27:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]