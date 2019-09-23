Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden taburcu edilen Bahçeli'ye acil şifa dileklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, "Sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrendiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Devlet Bahçeli, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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