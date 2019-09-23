Bakan Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:04 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden taburcu edilen Bahçeli'ye acil şifa dileklerini bildirdi.
Çavuşoğlu, "Sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrendiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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