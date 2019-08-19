Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan başsağlığı mesajı
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Bakan Çavuşoğlu'ndan başsağlığı mesajı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan başsağlığı mesajı, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için başsağlığı mesajı yayımladı.
Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un vefatından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Ailesi ve milletimize başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Mevlüt Çavuşoğlu, Haluk Dursun, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:36 Kaynak: AA
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti
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