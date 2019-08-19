Bakan Çavuşoğlu'ndan başsağlığı mesajı
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için başsağlığı mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:36 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Van
'ın Erciş
ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
için başsağlığı mesajı yayımladı.
Çavuşoğlu, Twitter
'dan paylaştığı mesajında, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un vefatından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Ailesi ve milletimize başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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