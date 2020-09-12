Bakan Çavuşoğlu'ndan Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret (2) - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'ndan Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret (2)
DURUMU 'STABİL', PCR TESTİ 'NEGATİF'Antalya Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi, 17 Ağustos'tan beri özel hastanede koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören ve 7 Eylül'de yoğun bakıma alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı.
DURUMU 'STABİL', PCR TESTİ 'NEGATİF'
Antalya Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi, 17 Ağustos'tan beri özel hastanede koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören ve 7 Eylül'de yoğun bakıma alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı. Her gün saat 12.00'de sosyal medya üzerinden yapılan bilgilendirmede bugün şu ifadeler yer aldı: "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son kontrol PCR testi negatif çıkmıştır."
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