Bakan Çavuşoğlu'ndan Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret (2) - Son Dakika

DURUMU 'STABİL', PCR TESTİ 'NEGATİF'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi, 17 Ağustos'tan beri özel hastanede koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören ve 7 Eylül'de yoğun bakıma alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı. Her gün saat 12.00'de sosyal medya üzerinden yapılan bilgilendirmede bugün şu ifadeler yer aldı: "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son kontrol PCR testi negatif çıkmıştır."