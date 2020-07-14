Bakan Çavuşoğlu'ndan Borell'e yanıt gecikmedi - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'ndan Borell'e yanıt gecikmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile ortak basın toplantısında, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına yönelik yaptığı kınama ifadelerini içeren açıklamasına cevap verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile ortak basın toplantısında, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına yönelik yaptığı kınama ifadelerini içeren açıklamasına cevap verdi. Bakan Çavuşoğlu, "Kınama sözcüğünü reddediyorum. İspanya'da cami olup da kiliseye çevrilmiş eserler var. Ayasofya, 481 yıl cami olarak hizmet etmiş ve daha sonra da müze olarak korunmuş. UNESCO'nun miras listesinde de yer alan bu eseri koruduk. Bundan sonra cami de olacak ve herkes açık şekilde ücretsiz olacak" dedi.

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Bakan Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde her iki bakan bölgesel konular, ikili ilişkiler üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu basın toplantısında Kovid-19 salgısını sırasında en sık temasta bulunduğu Bakanın Malta Dışişleri Bakanı Bartolo olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Görüşmelerimizde Malta'yı, Libya ve AB'yi ilgilendiren tüm konularda görüştük" diye konuştu. Öte yandan Ermenistan'ın kalleş saldırısı sonucunda şehit veren Azerbaycan'a başsağlığı dileklerini ileten Bakan Çavuşoğlu, tüm imkanlarla Azerbaycan'ın yanında olunduğunun bir kez daha altını çizdi.

MALTA'DA TÜRK FİRMALARI

Görüşmelerde Malta ile ikili ilişkilerin gözden geçirildiğini belirten Çavuşoğlu, "Gelecek hafta Malta'nın İçişleri ve Güvenlik Bakanı ülkemizi ziyaret edecekler. Bugünkü ziyaretlerde ikili ilişkilerimizi nasıl geliştiririz onu görüşüyoruz. Kovid sebebi ile ilişkiler etkilenmedi mi, etkilendi ama sonrası için kendimizi hazırlıyoruz. Türkiye Malta'da yatırım konusunda ikinci sırada, inşaat konusunda Malta önemli projelerini Türk firmalarına verdi" ifadelerini kullandı.

MALTA TÜRKİYE'Yİ GÜVENLİ ÜLKELER LİSTESİNE EKLEDİ

Türk firmalarına verdikleri destek için teşekkürlerini ileten Bakan Çavuşoğlu, "Kovid 19'da iş birliği içinde olduk. Yeni normalde uçuşları tekrar başlatmak istiyoruz. Malta'ya Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine ekledikleri için teşekkür ederiz. AB'den de aynı tepkiyi bekliyoruz. Türkiye'nin güvenli listede yer alması gerekiyor. Sadece turizm değil, eğitimden kültüre iş birliğimizi geliştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu söylediklerimize Sağlık turizmini de ekliyoruz" sözlerine yer verdi.

BÖLGEDE VE LİBYA'DA BARIŞI HUZURU İSTİYORUZ

Bölgesel konularda ise Malta ile görüş ayrılığının olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, "Malta ile bölgede ve Libya'da barışı huzuru istiyoruz. Bu Akdeniz'in Kuzeyindeki ülkeler için de çok önemli, oradaki her olumsuz gelişmenin Malta'ya yansıması da kötü oluyor. Malta'nın endişelerini anlıyoruz. Libya Hükümetine de Malta ile iyi ilişkilerde olmaları konusunda düşüncelerimizi belirtiyoruz. Ayrıca başta Kıbrıs Türkleri olmak üzere herkesin haklarının garanti altına alınacak hakça paylaşım içinde olacak tüm işbirliklerinde varız. Türkiye geçmişte dışlandığı için tek başına adımlar atmak zorunda kalmıştır" şeklinde konuştu.

BOYUTLAR FARKLI OLSA BİLE KALPLERİMİZ BERABER ATIYOR

Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ise, "Ankara Malta'nın 77 kat büyük yüz ölçümüne sahip. Boyutlar farklı olsa bile kalplerimiz beraber atıyor diyebiliriz. Pek çok alanda iş birliği içinde olabileceğimize inanıyorum. Bu anlamda çok daha yakın çalışabiliriz. Ortak projelere ve ortak yatırım programlarına dahil olabiliriz. Malta'ta Türk yatırımlar arttı bundan sonra da artacağına inanıyoruz. Bölgedeki mevut gelişmeleri ele aldığımızda iyi niyetle ve doğru davranış biçimiyle herkesin aynı hareket etmesiyle çözülmesi zor görülen çatışmaların bile çözülebileceğine inanıyoruz. Bu sebeple elimizden geleni yapalım, sabırlı olalım ve dirayetli olalım. Komşularımızın nasıl olacağına biz karar vermiyoruz ama olabilecek tartışmalarda tavrı kendimiz belirleyebiliyoruz. Libya bizim için çok önemli, Libya'da olup biten her şey Akdenizi, Malta'yı hatta Avrupa'nın tamamını ilgilendiriyor. Akdeniz'in güvenliği tüm bölgeyi etkiliyor. Biz Libya'nın birleşmesine inanıyoruz ve Libya'yı Libyalılar yönetmelidir" cümlelerini kullandı.

JOSEP BORELL'İN KINAMA SÖZCÜĞÜNÜ İÇEREN AÇIKLAMASINI KABUL ETMEDİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, "AB Dış İlişkiler Konseyi, Türkiye'nin bu kadar simgesel bir anıtı yeniden camiye dönüştürme kararını kınamaktadır" sözlerinin hatırlatılması üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Ayasofya ile ilgili açıklamada Borel'in daha önce söylediğimi gibi "Açılmasıydı kalsaydı deseydi" saygı duyardım. Ama kınama sözcüğünü reddediyorum. İspanya'da cami olup da kiliseye çevrilmiş eserler var. Ayasofya, 481 yıl cami olarak hizmet etmiş ve daha sonra da müze olarak korunmuş. UNESCO'nun miras listesinde de yer alan bu eseri koruduk. Bundan sonra cami de olacak ve herkes açık şekilde ücretsiz olacak. Türkiye'nin egemenlik hakkıdır diyenlere teşekkür ediyoruz. Kınama tabiri hoş olmadı" sözlerine yer verdi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Avrupa Birliği, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:57 Kaynak: İHA

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