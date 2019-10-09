Bakan Çavuşoğlu'ndan Cezayir'de Osmanlı mirası camiye ziyaret
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'de Osmanlı mirası Keçiova Camisi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:12 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'de Osmanlı mirası Keçiova Camisi'ni ziyaret etti.
Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'in başkenti Cezayir'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edilen Keçiova Camisi'ni ziyaret etti.
Çavuşoğlu, Osmanlı mirası camiye ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
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