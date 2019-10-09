Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan Cezayir'de Osmanlı mirası camiye ziyaret
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan Cezayir'de Osmanlı mirası camiye ziyaret

Bakan Çavuşoğlu'ndan Cezayir'de Osmanlı mirası camiye ziyaret

12 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'de Osmanlı mirası Keçiova Camisi'ni ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Cezayir'de Osmanlı mirası camiye ziyaret, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'de Osmanlı mirası Keçiova Camisi'ni ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'in başkenti Cezayir'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edilen Keçiova Camisi'ni ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Osmanlı mirası camiye ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:12 Kaynak: AA
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