Bakan Çavuşoğlu'ndan Dışişleri Bakanları Toplantısına dair paylaşım - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısını telekonferans yoluyla gerçekleştirdik. Suriye bağlamında Covid 19 salgınıyla mücadeleyi görüştük" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu paylaşımında, "Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısını telekonferans yoluyla gerçekleştirdik. Suriye bağlamında KOVID19 salgınıyla mücadeleyi görüştük. İdlib ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri, siyasi süreci, insani durum ve sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık" notunu düştü.

(İrfan Çalışkan/İHA)