Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Evde kal' paylaşımı - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Evde kal' paylaşımı

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla Antalyalılara 'Evde kal' çağrısı yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Evde kal' paylaşımı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla Antalyalılara 'Evde kal' çağrısı yaptı.


Dünya genelinde etkisini sürdüren ve Türkiye'de de ölümlere sebep olan korona virüsle ilgili izolasyona dikkat çeken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kendimizin ailemizin ve tüm Antalyalı hemşehrilerimiz ve milletimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Evde hayat var, hayat eve sığar lütfen evde kal Antalya." - ANTALYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:54 Kaynak: İHA

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