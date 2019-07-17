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Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını söyleyerek, "Gerekirse heyet göndeririz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını söyleyerek, "Gerekirse heyet göndeririz" dedi.
(İHA)
Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:45 Kaynak: İHA
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