Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin, "şehitlerin kanının yerde kalmayacağı"nı bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin, "şehitlerin kanının yerde kalmayacağı"nı bildirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır!" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı ve saldırıda 4 askerin şehit olduğu, biri ağır 9 askerin ise yaralandığı bildirilmişti.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:18 Kaynak: AA
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