Bakan Çavuşoğlu'ndan İki Kritik Görüşme
33 dakika önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, AB
Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini
ve İran Dışişleri Bakanı
Cevad Zarif ile telefonda görüştü. Görüşmelerin ana maddesinin Suriye
meselesi olduğu belirtildi. KKTC
ziyareti kapsamında resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
, akşam saatlerinde AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Mogherini ve İran Dışişleri Bakanı Zarif ile telefonda görüştü. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan kısa açıklamada, görüşmenin içeriğinin Suriye meselesi olduğu bildirildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:56 Kaynak: DHA
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