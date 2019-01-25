Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan İki Kritik Görüşme

Bakan Çavuşoğlu'ndan İki Kritik Görüşme

33 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İki Kritik Görüşme, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü. Görüşmelerin ana maddesinin Suriye meselesi olduğu belirtildi.

KKTC ziyareti kapsamında resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, akşam saatlerinde AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Mogherini ve İran Dışişleri Bakanı Zarif ile telefonda görüştü. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan kısa açıklamada, görüşmenin içeriğinin Suriye meselesi olduğu bildirildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:56 Kaynak: DHA

Politika
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