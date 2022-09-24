Bakan Çavuşoğlu'ndan ikili temaslar - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu'ndan ikili temaslar

24.09.2022 10:37

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde dün İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Şili Dışişleri Bakanı Antonia Urrejola ile yaptığı görüşme sonrasında ikili temaslarını tamamladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde dün İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Şili Dışişleri Bakanı Antonia Urrejola ile yaptığı görüşme sonrasında ikili temaslarını tamamladı.

Çavuşoğlu ayrıca BM Genel Kurulu marjında düzenlenen Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.


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Kaynak: DHA

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