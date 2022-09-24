Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , ABD'nin New York kentinde dün İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Şili Dışişleri Bakanı Antonia Urrejola ile yaptığı görüşme sonrasında ikili temaslarını tamamladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Bakan Çavuşoğlu'ndan ikili temaslar - Son Dakika

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