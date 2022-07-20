Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares'i telefonla aradı. Çavuşoğlu, İspanya'daki aşırı sıcaklardan dolayı hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, devam eden orman yangınları karşısında dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Bakan Çavuşoğlu'ndan, İspanyol mevkidaşına taziye telefonu - Son Dakika

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