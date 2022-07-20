Bakan Çavuşoğlu'ndan, İspanyol mevkidaşına taziye telefonu - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu'ndan, İspanyol mevkidaşına taziye telefonu

20.07.2022 15:19
Bakan Çavuşoğlu'ndan, İspanyol mevkidaşına taziye telefonu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares'e, ülkedeki aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares'e, ülkedeki aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares'i telefonla aradı. Çavuşoğlu, İspanya'daki aşırı sıcaklardan dolayı hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, devam eden orman yangınları karşısında dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı.


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Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan, İspanyol mevkidaşına taziye telefonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan, İspanyol mevkidaşına taziye telefonu - Son Dakika
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