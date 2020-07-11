Bakan Çavuşoğlu'ndan Japonya halkına başsağlığı - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'ndan Japonya halkına başsağlığı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da meydana gelen sel ve heyelan felaketinde yaşamını yitirenler için Japon halkına başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da meydana gelen sel ve heyelan felaketinde yaşamını yitirenler için Japon halkına başsağlığı diledi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Japonya'da meydana gelen sel ve heyelan felaketinde çok sayıda can kaybı olması bizi derinden üzdü. Dost Japonya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 22:47 Kaynak: İHA
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