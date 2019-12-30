Bakan Çavuşoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'na 'tezkere' ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'na 'tezkere' ziyareti - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'na 'tezkere' ziyareti

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, Libya Tezkeresi hakkında bilgi verdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'na 'tezkere' ziyareti, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, Libya Tezkeresi hakkında bilgi verdi.

Bakan Çavuşoğlu, CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ve Oğuz Kaan Salıcı ile TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç da bulundu. Çavuşoğlu, yaklaşık 1 saat süren görüşmede bugün TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen Libya'ya asker gönderme tezkeresi hakkında Kılıçdaroğlu ve ekibine bilgi verdi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün bizi kabul etmesi üzerine kendilerine Meclis'e gönderdiğimiz tezkere hakkında ve Libya'daki son durum halkında bilgi verdik. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve diğer mutabakat zaptı konusunda da bilgiler arz ettik. Sorulara da cevap verdik. Biz bugün CHP'yi doğrudan bilgilendirmiş oluyoruz. Tabii ki tezkere konusunda karar onlarındır; ama biz ülkemizin çıkarları bakımından neden bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık" dedi.

'BAHÇELİ MESAJ GÖNDERDİ'

Çavuşoğlu, " MHP'ye gidecek misiniz?" sorusu üzerine, "MHP'ye gitmiyoruz. Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli mesaj gönderdiler. 'Zaten tutumuz belli, biz tezkereyi tam olarak destekliyoruz, dolayısıyla bize gelerek vakit kaybetmelerine gerek yok, diğer siyasi partileri bilgilendirsin' demişler. Dolayısıyla bugün İYİ Parti'yi ziayret ederek, genel başkanı bilgilendireceğiz" açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Kaan ULU- Harun ÖZALP/ANKARA,


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:55 Kaynak: DHA
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