Bakan Çavuşoğlu'ndan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bakanlığın 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığının altını çizerek, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne dün itibarıyla sadece virüs hakkında 9 bini aşkın çağrı geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışındaki vatandaşlara yönelik atılan adımlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın, yurt dışındaki vatandaşlara yardım etmek için gece gündüz çalıştığını belirten Çavuşoğlu, "Özellikle İtalya'da biliyorsunuz öğrencilerimiz var. İtalya, sokağa çıkmayı bile yasaklamıştı. Dolayısıyla başta tüm öğrencilerimiz olmak üzere, hem Milano Başkonsolosluğu'muz hem de Roma Büyükelçiliği'miz ile Vatikan Büyükelçiliği'miz de kendilerine destek verecek, hepsine tek tek ulaşıyoruz, dertlerini dinliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, yurt dışındaki vatandaşlara yönelik neler yapılabileceğinin yanı sıra dış temsilciliklerin ihtiyaçlarının da gözetildiğine işaret ederek, "Tüm misyonlarımızın nelere ihtiyacı var, dezenfektan başta olmak üzere eldiven, maske gibi ihtiyaçları da gönderiyoruz. Her ülkede bunlar bulunamıyor biliyorsunuz." dedi.

" Fas'taki vatandaşlarımızla da temastayız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında pazar günü düzenlenen toplantı çerçevesinde Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya uçuşların durdurulduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu ülkelere dün akşam itibarıyla İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, İsviçre, İrlanda ve Suudi Arabistan'ın da eklendiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, uçuşların durdurulduğu ülke sayısının toplamda 20'ye ulaştığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Özellikle İngiltere'de dönmek isteyen öğrenci ve vatandaşlarımız vardı. Onlar için ilave 3 uçak, THY tarafından ayarlandı. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in koordinasyonunda dün gece iletişimi sağladık ve bugün itibarıyla son uçaklar da ülkemize gelmiş olacak."

Fas'ın da 19 Mart itibarıyla ülkeye gidecek tüm uçuşları durdurma kararı aldığını ancak dün bir notayla bunu erkene aldığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Uçuş programını buna göre yapan 1500'e yakın bazı vatandaşımızın Fas'ta olduğunu biliyoruz. Bu sabah yine Büyükelçimizle bizzat görüştüm." dedi.

Çavuşoğlu, oradaki Türk vatandaşlarının mağdur olmaması için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü, Dışişleri Bakanı başta olmak üzere Fas yönetimiyle de temasta bulunduklarını söyledi.

"Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne 9 bini aşkın koronavirüs çağrısı geldi"

Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin 7 gün 24 saat anlayışıyla çalıştığının altını çizen Çavuşoğlu, şunları aktardı:

"Nöbet ve izinleri de kaldırdık. Gerçekten tam vardiya şeklinde arkadaşlarımız çalışıyor. Dün itibarıyla 9 binden fazla sadece koronavirüsle ilgili çağrı aldı arkadaşlar. Bugüne kadar 7 milyona yakın çağrıya cevap verdiler, bugünlerde ağırlıklı olarak yurt dışındaki vatandaşlarımızın çağrılarına cevap veriyoruz, onları yönlendiriyoruz."

Çavuşoğlu, Sağlık Bakanlığının salgına ilişkin uyarı ve tavsiyelerini içeren duyurularını da yurt dışındaki vatandaşlara ulaştırdıklarını belirtti.

Şu ana kadar 23 ülkenin Türkiye'den tıbbi malzeme talebinde bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bazı ülkelerin ihtiyaçlarını karşıladık. İran'a dün yine uçak ve tırla malzeme gönderilecekti. Aynı şekilde başlangıçta Çin'e de bu desteği verdik." dedi.

Ülkede en kötü senaryoya göre tıbbi malzeme ihtiyacının üretilip gözden geçirildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin kendi ihtiyacını öncelikli tutarak, fazla ürün üretilmesi halinde destek isteyen ülkelerin ihtiyacını bu zor günlerde bir nebze de olsa karşılamanın önemli olduğunu kaydetti.

(Bitti)