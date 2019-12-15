Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Libya' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Libya' açıklaması - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Libya' açıklaması

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ile yapılan anlaşmaya ilişkin, "Asker gönderme ayrı bir şey. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Eğer Libya tarafı bizden böyle bir talepte bulunursa biz bunu değerlendiririz' demişti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Libya' açıklaması, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ile yapılan anlaşmaya ilişkin, "Asker gönderme ayrı bir şey. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Eğer Libya tarafı bizden böyle bir talepte bulunursa biz bunu değerlendiririz' demişti. Bu anlaşmadan da bağımsız şekilde söylemişti ki; zaten Libya ile buna benzer anlaşmalarımız geçmişte de var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik ve askeri işbirliğine yönelik mutabakat metnine ilişkin soru üzerine, "Libya ile iki tane mutabakat metni imzaladık. Bunlardan biri; deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve ikincisi de daha önce imzaladığımız askeri işbirliğinin güncellenmiş halinin tekrar imzalanması. Deniz yetki alanları ile ilgili imzaladığımız mutabakat zaptı, yüce Meclisimiz tarafından onaylandı, Cumhurbaşkanımızın da yürürlüğe dair onaylamasıyla birlikte tam yürürlüğe girdi ve BM'ye de tescilini yaptırdık. Şimdi ise askeri işbirliği anlaşması Meclis'e sunuldu. Meclisimiz onayladıktan sonra yürürlüğe girecektir" dedi.

'İLİŞKİLERİMİZİ MEŞRU YÖNETİM İLE SÜRDÜRÜYORUZ'

Bakan Çavuşoğlu, bir soru üzerine ise, şunları söyledi:

"Asker gönderme ayrı bir şey. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Eğer Libya tarafı bizden böyle bir talepte bulunursa biz bunu değerlendiririz' demişti. Bu anlaşmadan da bağımsız şekilde söylemişti ki; zaten Libya ile buna benzer anlaşmalarımız geçmişte de var. Şu anda ilişkilerimizi Sehvat Anlaşması'nın da yetkilendirdiği tek meşru yönetim olan Saraç yönetimi ile sürdürüyoruz. Onlardan böyle bir talep gelirse, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu değerlendirebileceğimizi zaten söylemişti. Bizim imzaladığımız mutabakat zaptı, onaylanması için yüce Meclisimize sunuldu. Onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek."


Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP, Kanal İstanbul için referandum çağrısı yaptı
Süper Lig'de Gökhan Gönül sürprizi! Teklif yapıldı F.Bahçe'de imzalar atılıyor! Bir isim de sırada Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı

Son Dakika Haberleri
18:05 Hollanda "gizli bilgileri Türkiye'nin eline geçen Fethullah Gülen taraftarlarına" oturma izni verdi - Son Dakika Haber
17:56 Destici'den, bütçe görüşmelerindeki "katliam, soykırım, işgal" sözlerine tepki - Son Dakika Haber
17:55 Boşanan çiftin aileleri kavga etti: 12 yaralı - Son Dakika Haber
17:47 Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika Haber
17:45 Otomobil uçuruma uçtu: 3 yaralı - Son Dakika Haber
17:06 Nepal'de, dini etkinlikten dönenleri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! 14 ölü, 16 yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 18:15:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Libya' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]