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Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a: Söz söylemek haddine değil - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a: Söz söylemek haddine değil

17.11.2021 16:44
Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a: Söz söylemek haddine değil

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a: Söz söylemek haddine değilDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye ve Rusya'nın Libya'dan askerlerini çekmesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bizim anlaşmamız Libya'nın meşru hükümetiyledir.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a: Söz söylemek haddine değil

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye ve Rusya'nın Libya'dan askerlerini çekmesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bizim anlaşmamız Libya'nın meşru hükümetiyledir. Fransa'nın, bunun hilafına söz söylemek haddine değildir. Bu Türkiye ve Libya'nın egemenliğine saygısızlıktır" dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani ile bakanlıkta bir araya geldi. Çavuşoğlu ile Alzayani, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Alzayani ile faydalı görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlişkilerimizi yeniden canlandırmak için ortak irademizi de bir kere daha göstermiş olduk. Bu sabah Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) dönem başkanlığımızı Bahreyn'e devrettik. Bu vesileyle kardeşim, Nevşehir ilimizin Asya İşbirliği Diyaloğu'nun turizm başkenti olduğunu açıkladılar. Körfez bölgesinin huzuru hepimiz için önemlidir. Bugün yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimiz, bölgemizdeki önemli konuları ele aldık. İki ülke arasında mevcut mekanizmaları var bunları daha etkin kullanacağız" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, her konuyu diyalog ile ele alma konusunda mutabık olduklarını kaydederek, "Ekonomik ilişkilerimizi özellikle iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Savunma sanayi alanındaki iş birliğimiz artırmak istiyoruz. Sağlık iş birliği anlaşmalarını değişik ülkeler ile müzayede ediyoruz. Salgın döneminde seyahatlerde kısıtlamalar oldu, biz artık salgın öncesi döneme dönmek istiyoruz, özelikle vize konusunda. Önümüzdeki süreçte Bahreyn ile üst düzey temaslarımızı daha da artıracağız. Sayın Kralı da ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız" dedi.VİZE KONUSUBahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani ise Türkiye ile Bahreyn halkı arasındaki ilişkilerin köklü olduğunu belirterek, "Biz de bu kapsamda koronavirüs salgınından sonra vizeler konusunda bir iyileştirmeye giderek ve sistemi genel anlamı ile geliştirmek, daha iyiye götürmek için çalışıyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimiz ile ilgili vizeler konusunda bizim önceliklerimiz arasında yer almaktadır" diye konuştu.'BUNLARIN YAPTIĞI AZERBAYCAN TOPRAKLARINA TERÖR SALDIRISIDIR'Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın, işgal edilen topraklarını başlattığı operasyon ile 44 günde geri aldığını dile getirerek, şunları söyledi: ?"Türk'ün gücünü de göstermiş oldu. Can Azerbaycan yalnız değildir, yalnız da olmayacaktır. Azerbaycan bizi hiç yalnız bırakmadı, biz de bırakmayız. Kendi topraklarını geri alan Azerbaycan'ın zaferden sonra attığı adımlara bakalım. Bölgenin istikrarı ve kalkınması için projelerin hayata geçirilmesi daha da önemlisi Ermenistan'a yaptığı teklif, kapsamlı bir barış anlaşması teklifinde bulundu. Ermenistan'ın tutumuna bakalım, ateşkesten hemen sonra Azerbaycan topraklarına askerlerini sızdırarak saldırıda bulundular. Azerbaycan'ın topraklarına ve kardeşlerimize saldırıyor. Provokasyonların beyhude olduğunu Ermenistan'ın görmesi, görmüş olması lazım. Bir netice getirmediği gibi bundan sonra da getirmez. Bunların yaptığı Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır. Bölgenin istikrarını istiyoruz, bunları can Azerbaycan ile konuşuyoruz, biz bunları söylerken 'burada çatışma istiyorum' diyen Ermenistan. Ermenistan'ın da barıştan yana tavır koyması lazım. Buralar Azerbaycan topraklarıydı, haksız yere işgal ettiniz. Azerbaycan kendi topraklarını geri aldı. Bölgenin istikrarı, barış için hep birlikte adım atacağız. Ermenistan buna varsa biz de varız Ama provokasyonlarla ancak kaybeder."

Bakan Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye ve Rusya'nın Libya'dan askerlerini çekmesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin ise "İki egemen ülke arasındaki konuya ancak o egemen ülkeler karar verir. Bizim anlaşmamız Libya'nın meşru hükümetiyledir. Fransa'nın bunun hilafına söz söylemek haddine değildir. Bu Türkiye ve Libya'nın egemenliğine saygısızlıktır. Fransa bunları yapmayı çok seviyor ama bizim için önemi yok üçüncü ülkelerin ne dediği" değerlendirmesinde bulundu.

Emmanuel Macron, Türkiye, Fransa, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a: Söz söylemek haddine değil - Son Dakika


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