Bakan Çavuşoğlu'ndan Meclis'te 'Barış Pınarı' bilgilendirmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusunda sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'nın amacı; bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğimizi sağlamaktır, Türkiye'nin halkını teröristlerin zulmünden kurtarmaktır, terörden arındıracağımız topraklara güvenli gönüllü geri dönüşlerin önünü açmaktır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin sınırlarına yönelik tehditleri önemli ölçüde bertaraf ettiklerini bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, terör örgütleri arasında seçmece yaklaşımları asla kabul etmediklerini belirterek, "Fırat'ın batısında terörün beli kırılırken, Fırat'ın doğusunda; YPG/PYD terör örgütü müttefiklerimizin desteğiyle giderek güçlenmekteydi. YPG tünelleriyle teröristler topraklarımıza sızdı. Yüzlerce DEAŞ'lı tahliye edildi, otobüsleri YPG sağladı. YPG, bize saldırması için DEAŞ üyelerini serbest bıraktı. DEAŞ'a bize saldırması için para verdiler. Burada çok açık ve net, bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Bugün en çok tepki gösteren ülkelere bakın, başta Fransa olmak üzere, amaçları burada bir terör örgütü kurmak. Bunun için sahada ve komşu bölgelerde de çok ciddi çalışmalar yaptı. Dolayısıyla bu kadar bize saldırmalarının sebebi de bu oyunu bozmamızla beraber yaşadıkları hayal kırıklığıdır, onun neticesidir. Onlarca Arap köyü tarihsel dokusunu, demografik yapısını kaybetti. Bir avuç terörist demografik mühendislik yaptı. PYD/YPG terör örgütü insanlığa karşı suç tanımında ne varsa, hepsini hayata geçirdi. PKK ve türevlerini çok iyi tanıyoruz. Batı'nın ikircikli tavrını da çok iyi biliyoruz" dedi.

'BM GENEL SEKRETERLİĞİ'Nİ BİLGİLENDİRDİK'

Bakan Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'ndan önce hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Harekatla ilgili önce Astana garantörlerine bilgi verdik, BM Genel Sekreterliği'ni bilgilendirdik, daimi üyeleri bilgilendirdik. NATO Genel Sekreterini ve konseyi bilgilendirdik. Suriye 'nin toprak bütünlüğüne bağlı olduğumuzu da vurguladık. Birçok ülkenin dışişleri bakanlarıyla görüştük. Barış Pınarı Harekatı'nın amacı; bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğimizi sağlamaktır, Türkiye'nin halkını teröristlerin zulmünden kurtarmaktır, terörden arındıracağımız topraklara güvenli gönüllü geri dönüşlerin önünü açmaktır. Terör örgütü 700'den fazla havan saldırısı düzenledi, 20'den fazla sivil şehit oldu. Adana Mutabakatı terörün her türlüsüyle mücadele için hukuki temel sağlamaktadır. DEAŞ tutuklularının durumu önem arz ediyor. Tüm yabancı teröristlerin ülkelerine geri gönderilmesi en köklü çözümdür" diye konuştu.

'ABD İLE İLİŞKİLERDE KRİTİK BİR NOKTAYA GELDİK'

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin 3 bakana yönelik yaptırım kararına da tepki göstererek, şunları söyledi:

"ABD ile ilişkilerde kritik bir aşamaya geldik. ABD Başkanı Trump'ın, iç siyasi baskıyla ülkemize karşı bazı adımlar attığını görüyoruz. ABD'nin tek taraflı politikaları ve kararlarıyla ilgili duruşumuz nettir. Böyle bir zamanda nereden gelirse gelsin, hiçbir yaptırım ve tehdit kabul edilemez ve bizim kararlılığımızı etkileyemez. Söz konusu yaptırımlara da elbette karşılıklılık çerçevesinde gerekli cevabı da vereceğiz, gerekli adımları da atacağız."

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

Besti KARALAR/ANKARA,