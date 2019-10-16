Bakan Çavuşoğlu'ndan Meclis'te 'Barış Pınarı' bilgilendirmesi (2)

PARTİ GRUBU TEMSİLCİLERİ KONUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini Barış Pınarı Herakatına ilişkin bilgilendirmesinin ardından, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup temsilcileri de harekat ile ilgili partilerinin görüşlerini dile getirdi.

'PYD'Yİ HANGİ DEĞERLERİ BATILI DEĞERLER HALİNE GETİRİYOR?'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, harekata ilişkin batılı ülkelerin tavırlarını eleştirdi. Zengin, "Türkiye'ye gelen insanlar içerisinde Araplar, Türkmenler, Ezidiler, Hristiyanlar ve dini olmayanlar var, 350 bin de Kürt var. Yani sonuç olarak baktığınızda, ülkesini bırakmak zorunda kalanlardan, öylesine çeşitlilikte insan var. Ama dünya bunlarla hiç ilgilenmiyor, sadece ve sadece tek bir yapıyla ilgileniyor, Kürtler. Ama Kürtlerle ilgilenirken de onu belli bir tanımın içine koyuyor. Yani siz PYD'liyseniz, PKK'lıysanız, YPG içerisindeyseniz sizin bir değeriniz var. AK Parti'nin içinde bir Kürt'seniz yok, CHP, MHP, İYİ Parti içerisindenseniz yok. Ben merak ediyorum; PYD'yi hangi değerleri Batılı değerler haline getiriyor. Yani PKK'lı kadınların çıkarak verdiği pozlar mı, o kapakta olma halleri mi? Nedir onları Batılı değerler üzerinde savunulur hale getiren?" dedi.

'GEÇ KALINMIŞ BİLGİLENDİRME'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ise, harekata ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi konusunda geç kalındığını savundu. Çeviköz, "Biz aslında böyle bir toplantının, böyle bir harekat başlamadan çok evvel yapılmasını bekler ve isterdik. Çünkü, bu Meclis'te hep birlikte karar alıyoruz, hep birlikte Türkiye'nin menfaatlerini düşünüyoruz ve böylesine önemli bir harekat başlamadan önce de hükümetin, iktidarın ne şekilde bir eylem planı içinde olduğunu önceden bilmek, aydınlanmak isterdik. İş işten geçtikten sonra, Türkiye yalnızlaştıktan sonra bize gelip burada herhangi bir şekilde açıklama yapmanın da hiçbir faydası olduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu.

'BATI'NIN HAREKATI DURDURAMAYACAĞINI ANLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

MHP adına söz alan Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Barış Pınarı Harekatı'nın, başarıyla icra edildiğini dile getirdi. Akçay, harekatın başladığı günden beri başta Batı ülkeleri olmak üzere bazı ülkelerden Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditleri ve bu harekatı durdurma çağrılarının geldiğini söyleyerek, "Hedefimiz, bir taraftan güvenliği tehdit eden terör unsurlarını bertaraf ederken diğer taraftan da Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve ülkemizdeki Suriyelileri ülkelerine, vatanlarına kavuşturmaktır. Batı'nın Barış Pınarı Harekatı'nı durduramayacağını bugünler itibarıyla anladığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

'TSK'NIN BAŞARILI OLMASINDAN BAŞKA BİR TEMENNİMİZ YOK'

İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan, harekatı desteklediklerini vurgulayarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede başarılı olmasından başka bir temennimiz yoktur" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ise "Kuzey ve Doğu Suriye işgal girişimiyle birlikte bugün bütün dünya Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına karşı bir tutum almıştır. Sadece tek tek devletler değil Türkiye'nin üyesi olduğu bütün uluslararası kurum ve kuruluşlar da bu savaş politikasının karşısında yer almışlardır" diye konuştu.

Besti KARALAR/ANKARA,