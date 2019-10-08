Son Dakika Haberleri: Bakan çavuşoğlu'ndan mehmetçiğe moral fotoğrafı
Son Dakika Politika Bakan çavuşoğlu'ndan mehmetçiğe moral fotoğrafı

Bakan çavuşoğlu'ndan mehmetçiğe moral fotoğrafı

2 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen harekat öncesi, sosyal medya hesabından askeri üniformalı fotoğrafını paylaşarak Mehmetçiğe moral verdi.

Bakan çavuşoğlu'ndan mehmetçiğe moral fotoğrafı, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen harekat öncesi, sosyal medya hesabından askeri üniformalı fotoğrafını paylaşarak Mehmetçiğe moral verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Instagram hesabından, Fırat'ın doğusunda yapılması beklenen ve tüm hazırlıkların sürdüğü hareket öncesi dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, askeri üniforma ile çekilen fotoğrafını, "Ecdadımızın heybeti ma'rüf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır" notuyla paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesabından ilk kez paylaştığı askeri üniformalı fotoğrafı Mehmetçiğe moral kaynağı oldu.

Fotoğraf, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:58 Kaynak: DHA
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Bakan Çavuşoğlu'dan Mehmetçiğe moral fotoğrafı
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