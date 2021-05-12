Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor

12.05.2021 09:28

Suudi Arabistan ziyareti ve gündeme ilişkin Riyad'da açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarına yönelik "Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ziyareti ve gündeme ilişkin Riyad'da açıklamalarda bulundu. İsrail ve Filistin arasında tırmanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Yine hep kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor. Böyle saldırılar durması gerekiyor. Hukuk çerçevesinde Filistinlilerin hakkını korumak lazım" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bölgesel konularda işbirliğimizi nasıl geliştiririz diye görüştük. Bu diyalogumuzu devam ettirme kararı aldık. Bu ziyaretimiz İsrail'in acımasızca Filistinlilere en kutsal mekanda saldırmasına şahit olduk.

"BU DÖNEMDE SESSİZ KALAMAZDIK"

Bu dönemde sessiz kalamazdık. Sayın Cumhurbaşkanımız birçok lideri aradı. Bizim de çalışmalarımızı takip etti. Güvenlik Konseyi üyelerini aradık. Sergey Lavrov gibi. Bölge ülkelerinin Dışişleri Bakanları ile de görüştük. Filistin Dışişleri Bakanı Cuma günü Ankara'daydı. Yine temasta olduk. Pakistan, İran, Cezayir Fas, Tunus Dışişleri Bakanları ile de görüştük.

Bu konunun daha üst düzeyde ele alınması için Dışişleri Bakanlığı konseyinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bugün zirve dönem başkanlığını Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı düzeyinde toplantı gerçekleştirmek için çalışacağız. Daha önce Türkiye'deki zirvelerden sonra BM'ye acil oturum çağrısı yapmıştık. Genel Kurul 3 kere geçmişte çağrıya cevap vermişti.

"ÜMMET ADIM ATMAMIZI BEKLİYOR"

Yine hep kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor. Böyle saldırılar durması gerekiyor. Hukuk çerçevesinde Filistinlilerin hakkını korumak lazım."

Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, İsrail, Riyad, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor - Son Dakika


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