Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan milli sporculara tebrik telefonu
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan milli sporculara tebrik telefonu

Bakan Çavuşoğlu'ndan milli sporculara tebrik telefonu

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Avrupa G4 Ekstra Tekvando Şampiyonası'nda madalya alan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan milli sporculara tebrik telefonu, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Avrupa G4 Ekstra Tekvando Şampiyonası'nda madalya alan milli sporcuları tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, şampiyonada madalya kazanan 3 milli sporcuyu telefonla aradı.

Çavuşoğlu, Avrupa G4 Ekstra Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular İrem Yaman ve Rukiye Yıldırım ile gümüş madalya alan Zeliha Ağrıs'ı tebrik etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:43 Kaynak: AA
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