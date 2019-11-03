Bakan Çavuşoğlu'ndan milli sporculara tebrik telefonu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Avrupa G4 Ekstra Tekvando Şampiyonası'nda madalya alan milli sporcuları tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:43 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Avrupa G4 Ekstra Tekvando Şampiyonası'nda madalya alan milli sporcuları tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, şampiyonada madalya kazanan 3 milli sporcuyu telefonla aradı.
Çavuşoğlu, Avrupa G4 Ekstra Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular İrem Yaman ve Rukiye Yıldırım ile gümüş madalya alan Zeliha Ağrıs'ı tebrik etti.
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