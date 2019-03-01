Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan Modern Sanatlar Müzesi İncelemesi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Modern Sanatlar Müzesi İncelemesi

35 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atma törenini gerçekleştirdiği Eskişehir Modern Sanat Müzesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Modern Sanatlar Müzesi İncelemesi, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atma törenini gerçekleştirdiği Eskişehir Modern Sanat Müzesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Eskişehir'de programlarına devam eden Bakan Çavuşoğlu, Odunpazarı bölgesinde bulunan bir kıraathaneyi ziyaret etti. Ardından civardaki esnafları da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atma törenini yaptığı inşaat aşamasındaki Eskişehir Modern Sanat Müzesi'ni inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:17 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, Yaşam
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