Bakan Çavuşoğlu'ndan Modern Sanatlar Müzesi İncelemesi
35 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atma törenini gerçekleştirdiği Eskişehir Modern Sanat Müzesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın temel atma törenini gerçekleştirdiği Eskişehir
Modern Sanat Müzesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.
Eskişehir'de programlarına devam eden Bakan Çavuşoğlu, Odunpazarı
bölgesinde bulunan bir kıraathaneyi ziyaret etti. Ardından civardaki esnafları da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın temel atma törenini yaptığı inşaat aşamasındaki Eskişehir Modern Sanat Müzesi'ni inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:17 Kaynak: İHA
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